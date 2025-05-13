В Раменском стартовало Первенство России по голболу

В Раменском округе с 13 по 17 мая проходит Первенство России по голболу среди юношеских и юниорских команд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания объединили спортсменов из пяти регионов страны, которые борются за звание сильнейших в этом паралимпийском виде спорта.

Раменское принимает всероссийские соревнования по голболу для юных спортсменов с нарушениями зрения. Первенство России по этому паралимпийскому виду спорта проводится в округе на регулярной основе благодаря созданной здесь специализированной инфраструктуре.

В турнире участвуют пять команд из Москвы, Краснодарского края и других регионов России. 13 мая стартовал первый тур, в котором сошлись спортсмены из столицы и Краснодарского края. Состязания продлятся пять дней — до 17 мая включительно.

Голбол — командная игра с озвученным мячом, адаптированная для людей с нарушениями зрения. Участники играют на специальной площадке в светонепроницаемых повязках. Цель игры заключается в том, чтобы как можно больше раз забросить мяч в ворота соперника, как в обычном футболе.

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