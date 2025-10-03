В Раменском стартовал осенний прием нормативов ГТО

сегодня в 19:15

Раменский центр тестирования начал осенний прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди выпускников образовательных учреждений. В рамках данного мероприятия первая фаза тестирования включает в себя выполнение нормативов по бегу на выносливость. Участники преодолевают дистанции в 2 и 3 километра на специализированных беговых дорожках стадиона «Пионер», сообщает пресс-служба администрации округа.

На прошлой неделе 147 выпускников из семи образовательных учреждений округа успешно прошли первый этап спортивного экзамена.

Благоприятные погодные условия позволяют продолжить тестирование и в ближайшие дни. К сдаче нормативов готовятся учащиеся еще девяти образовательных учреждений округа.

В воскресенье, 5 октября, к программе ГТО присоединятся работники предприятий Раменского округа. Более 70 сотрудников Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ) планируют принять участие в сдаче нормативов комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.