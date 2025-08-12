В Раменском стартовал набор в секции футбола и легкой атлетики

Спортивная школа «Сатурн» города Раменское проводит дополнительный набор детей в две спортивные секции. Занятия будут проходить на бесплатной основе за счет бюджетного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тестирование в футбольную секцию состоится 20 августа в 10:00 на стадионе «Красное знамя». К участию приглашаются мальчики 2018 года рождения. Отбор в секцию легкой атлетики пройдет 28 августа также в 10:00 на том же стадионе. Здесь могут попробовать свои силы мальчики и девочки в возрасте от 9 до 12 лет.

Для участия в тестировании необходимо подготовить пакет документов: справку от спортивного врача о допуске к занятиям, заполненную анкету участника и спортивную форму, соответствующую погодным условиям. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе на территории стадиона «Красное знамя».

Дополнительный набор позволит большему количеству детей заниматься спортом под руководством квалифицированных тренеров без финансовых затрат для родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.