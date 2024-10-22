В Раменском стартовал федеральный социальный проект «Футбольные мамы»

сегодня в 03:36

Турнир «Футбольные мамы» с участием десяти команд регионов России прошел в Раменском, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Чтобы присоединиться к команде, достаточно быть мамой и иметь желание стать частью коллектива.

При этом умение играть в футбол не обязательно. На тренировках участниц обучают всем необходимым навыкам.

«Мы принимали 10 команд из Смоленска, Брянска, Владимира, Москвы, Раменского и Жуковского. Всего 120 футбольных мам. Их поддержали дети и папы. Поиграли очень весело, эмоционально, классно», — рассказала куратор федерального социального проекта «Футбольные мамы» в Раменском округе Лидия Бовт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.