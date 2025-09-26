В Раменском состоится турнир «Осенний вызов. Раменское-2025»
Фото - © Женская хоккейная команда «Сатурн»
27 и 28 сентября на ледовой арене МФСК «Борисоглебский» впервые в Раменском пройдет турнир женского любительского хоккея. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В соревнованиях примут участие пять команд, представляющих различные регионы:
- «Сатурн» (Раменское);
- Ice Tigers (Москва);
- «Армата» (Наро-Фоминск);
- «Аврора» (Домодедово);
- «Легенда» (Москва).
Турнир продлится два дня. Расписание игр:
- 27 сентября: с 13:45 до 22:00;
- 28 сентября: с 15:00 до 19:45.
Вход для зрителей свободный. Соревнования пройдут по адресу: ул. Махова, 18/2, ледовая арена имени В. Лутченко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.