В Раменском прошли Всероссийские соревнования по кануполо

В Раменском в бассейне «Сатурн» прошли Всероссийские соревнования по кануполо. В них приняли участие восемь команд из различных городов: Великого Новгорода, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Москвы, Костромы, Ярославля и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведение финальной игры стало настоящим событием дня. Команда «Форсаж» из Великого Новгорода и сборная команда «Нежность» встретились на площадке, чтобы помериться силами. Их ожидала упорная борьба, которая завершилась с ничейным счетом 4:4, и впервые в истории зимних турниров судьбу победителей решили буллиты. Соревнования проходили в невероятном напряжении, и только во второй серии буллитов команда «Форсаж» получила возможность одержать победу.

Второе место заняла команда «Нежность», члены команды взяли серебряную медаль. Бронзовую медаль получили команда «Лабиринт» из Костромы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.