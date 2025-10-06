В Раменском прошли соревнования по судомодельному спорту «Золотая осень-2025»

В Раменском на Борисоглебском озере прошел I открытый Кубок по судомодельному спорту «Золотая осень-2025». С 2016 года на берегу озера традиционно проходил фестиваль радиоуправляемых моделей «Две стихии», но из-за введенных ограничений на полеты авиамоделей организаторам пришлось изменить формат. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Подмосковья и команда из Грязей Липецкой области — бронзовые призеры чемпионата России текущего года.

Участники соревновались в групповых гонках моделей с полупогружным и погружным винтом, а также в классе F4A, где оценивалась точность прохождения заданного маршрута. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, управляя своими моделями в условиях волн и ветра. По словам организатора мероприятия Александра Голубкова, зрители смогли увидеть различные форматы состязаний на воде.

Главный судья соревнований Давид Беликов отметил перспективы развития судомодельного спорта в Раменском: «Раменское имеет все условия для развития судомодельного спорта в России. В центре города расположено отличное озеро для организации соревнований любого уровня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.