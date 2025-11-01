сегодня в 19:01

В Раменском прошли соревнования по хоккею

1 ноября ледовая арена имени В.Лутченко в Раменском округе принимала участников областных соревнований по хоккею среди коллективов физической культуры. В турнире приняли участие воспитанники местной спортивной школы «Раменское» и хоккеисты команды «Витязь» из Наро-Фоминска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Юные спортсмены с первых минут игры продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивный характер. Соревнования направлены на решение нескольких важных задач: популяризацию хоккея среди молодежи, привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом, а также укрепление здоровья подрастающего поколения.

Подобные спортивные мероприятия регулярно проводятся в Раменском округе в рамках развития детско-юношеского спорта и пропаганды здорового образа жизни среди местной молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.