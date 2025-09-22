В минувшие выходные в Раменском прошел международный турнир по самбо. Соревнования были посвящены героям СВО и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

В турнире приняли участие более 800 спортсменов, представляющих возрастные категории 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения. География участников охватила 35 регионов России, а также Республику Беларусь. Такая широкая география участников подтверждает высокий статус соревнований и их значимость для развития самбо в России и странах-партнерах.

На соревнованиях присутствовали и активно поддерживали юных спортсменов чемпионы мира, а также герои СВО, которые своим участием подчеркнули важность патриотического воспитания молодежи. Дополнительно мероприятие было поддержано представителями правительства Московской области и Совета Федерации РФ.

Турнир стал не только спортивным мероприятием, но и важным социальным проектом, направленным на популяризацию самбо, укрепление спортивных традиций и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.