В Раменском прошел детский футбольный фестиваль «Надежда»

сегодня в 14:50

Команды из Московской, Ярославской, Ростовской и Тверской областей приняли участие в футбольном фестивале «Надежда» в Раменском, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Юные футболисты в течение года участвуют в различных соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, а в завершение календарного года проходит уже традиционный фестиваль „Надежда“. Участие в нем принимают ребята из разных регионов России. Это не просто футбольный турнир, а большой спортивный праздник — фестиваль. Дети здесь соревнуются, знакомятся, общаются, участвуют в конкурсах, вместе смотрят кино, с пользой проводят время», — рассказала специалист департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза Надия Туктарова.

Участниками фестиваля стали юные спортсмены из специальных учебно-воспитательных учреждений, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей из центров содействия семейному воспитанию, детских домов, школ-интернатов, а также дети участников СВО.

Фестиваль прошел на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Спортивное училище № 5» в поселке Кратово, где в 2018 году проходили тренировки и жили игроки сборной Португалии во время чемпионата мира по футболу.

«На базе нашего училища фестиваль проходит впервые. Команды юношей представляли Подмосковье, Ростовскую, Тверскую области. Была и команда девушек. У нас три футбольных поля, имеется вся необходимая инфраструктура. Мы готовы стать постоянной площадкой проведения фестиваля „Надежда“, — отметил директор ГБПОУ „Спортивное училище № 5“ Денис Салтыков.

В старшей возрастной группе победителем стала команда «Спартак» из Люберец, «серебро» завоевали футболисты школы-интерната «Абсолют» из Серпухова, а замкнули тройку лидеров спортсмены Шаховской школы-интерната.

Лучшим игроком стал Алексей Наимов (Серпухов), лучшим бомбардиром турнира — Арсений Наседкин (Люберцы), лучшим вратарем — Александр Гордиков (Люберцы), лучшим защитником — Дмитрий Дулгий (Ростов), а лучшим нападающим — Егор Маслов (Шаховская).

В младшей возрастной группе места распределились следующим образом: ГБОУ «Школа-интернат» Ростовской области стала победителем соревнований, Шаховская школа-интернат заняла второе место, а команда «Спартак» из Люберец завоевала бронзовые медали.

Лучшим игроком стал Евгений Гнусарев (Шаховская). Звание лучшего вратаря получил Дмитрий Новиков (Ростов). Вероника Острикова (Раменское) стала лучшим защитником. Титулы «лучший нападающий» и «лучший бомбардир» получили Егор Железнов (Люберцы) и Илья Четыржков (Ростов) соответственно.

Футбольный фестиваль «Надежда» организован Российским футбольным союзом в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Матчи прошли 14 октября в Раменском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.