В Раменском прошел 53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских

53-й традиционный кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских оказался настоящим спортивным праздником, несмотря на дождливую погоду. Спортсмены всех возрастов приняли участие в забегах разных дистанций, демонстрируя свою выносливость и стремление к победе. Соревнования прошли в территориальном управлении «Чулковское», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начиная с маленьких участников «Спутник — забега» из 1-3 классов Чулковской СОШ 20, до опытных профессионалов и любителей бега, участвовавших в забеге на 6 км, все атлеты проявили свои лучшие спортивные качества. Эстафета школьных команд, забеги учащихся общеобразовательных и спортивных школ, а также трейл «Тропой Знаменских» на 10 км позволили каждому участнику проявить себя на поле соревнований.

Более 300 человек приняло участие в забегах, поддерживая традицию увековечивать память двух замечательных людей — Серафима и Георгия Знаменских. После соревнований все желающие могли отведать горячую кашу и чай, приготовленные на полевой кухне, чтобы восстановить силы после утомительных забегов.

Таким образом, 53-й кросс памяти Серафима и Георгия Знаменских стал ярким спортивным событием, объединившим любителей бега разного уровня под одним небом и вдохновившим всех на новые спортивные достижения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.