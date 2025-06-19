В Раменском пройдут чемпионат и первенство по кануполо

28 июня в Раменском муниципальном округе на озере Пионер пройдет яркое спортивное событие — чемпионат и первенство Московской области по кануполо. Комитет по спорту и молодежной политике администрации приглашает всех желающих провести незабываемый день на природе и поддержать спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кануполо — захватывающий вид спорта, совмещающий элементы водного поло и конного поло. Соревнования по этой динамичной игре станут настоящим праздником для жителей Раменского округа и гостей региона.

Чемпионат и первенство Московской области по кануполо стартуют в 10:00 на живописном озере Пионер. Организаторы обещают зрелищные баталии на воде, где спортсмены на каноэ будут бороться за победу, используя специальные шесты для отбивания мяча. В соревнованиях примут участие команды из разных уголков Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.