В Раменском проходит первенство и кубок Подмосковья по художественной гимнастике

Спорткомплекс «Борисоглебский» в Раменском округе принял два крупных турнира по художественной гимнастике — Первенство и Кубок Московской области. В соревнованиях приняли участие свыше 300 юных гимнасток, представляющих 50 спортивных организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках первенства выступали спортсменки 2013–2014 годов рождения. Участницы первого спортивного разряда демонстрировали мастерство в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Гимнастки 2010–2012 годов рождения, имеющие звание кандидата в мастера спорта, выполняли программы с теми же предметами.

Отдельно проходили соревнования на Кубок Московской области, где выступали девушки 2010 года рождения и старше. Они представляли индивидуальные программы.

Турнир имеет особое значение для участниц, поскольку на этих соревнованиях спортсменки могут выполнить нормативы для присвоения спортивных разрядов. Мероприятие продемонстрировало высокий уровень развития художественной гимнастики в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.