В Раменском парке отметили Всемирный день скандинавской ходьбы

В этот день на стадионе «Леон-Сатурн» собрались десятки любителей этого вида спорта, чтобы принять участие в традиционных ежегодных соревнованиях. Они были организованы в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие началось с разминки, которую провели для спортсменов воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортивной школы «Раменское» из команды «Сонет-Сюита».

«Я занимаюсь скандинавской ходьбой уже более десяти лет, — рассказала одна из участниц соревнований, жительница города Раменское Людмила Ивановна. — На эту мысль меня натолкнули мои дети, они купили специальные палки и сказали: „Мама, занимайся“. Затем появилась программа „Активное долголетие“, в которой я принимаю самое непосредственное участие. Благодаря ей я посещаю занятия по скандинавской ходьбе, встречаюсь с единомышленниками. Конечно, хожу скандинавской ходьбой я не только во время тренировочных занятий, но и просто так, для себя. А еще в это непростое время мы с подругами плетем маскировочные сети, для ребят, принимающих участие в специальной военной операции».

После разминки участники вышли на старт. Им предстояло дважды обогнуть футбольное поле стадиона «Леон-Арена». Для всех это испытание оказалось не проблемой. Спортсмены шли уверенно, подбадривая себя и товарищей различными шутками.

Первым трем участникам соревнований, кто преодолел дистанцию быстрее всех, торжественно были вручены кубки и медали.

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