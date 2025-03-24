В Раменском открывается военно-спортивный клуб «Олимп»

В Раменском молодежном центре открывается военно-спортивный клуб «Олимп». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Открытие приурочено к году защитника Отечества в нашей стране, который был объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кроме того, в 2025 году отмечается 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Если вы хотите почувствовать себя значимым, вступайте в новый военно-спортивный клуб «Олимп». Он поможет вам ощутить себя настоящим героем, в также развить силу, дисциплину и патриотизм.

На занятиях в этом клубе вы сможете погрузиться в атмосферу военной подготовки: отточите свои навыки стрельбы, строевой дисциплины, физической выносливости и топографической ориентировки, усовершенствуете боевое мастерство.

Кроме этого, вы овладеете основами безопасности жизнедеятельности, приобретите навыки оказания первой медицинской помощи и изучите принципы тактической медицины. Занятия проходят бесплатно для молодежи от 14 до 35 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.