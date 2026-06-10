В Раменском округе стартовали игры «Серебряный мяч»

Всероссийские соревнования по волейболу среди школьников «Серебряный мяч» проходят в Раменском округе и продлятся до 22 июня. В турнире участвуют 45 команд со всей страны, игры идут в течение двух недель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводится уже 16 лет и традиционно принимает спортсменов на площадке спорткомплекса «Борисоглебский». Первую неделю за награды борются команды девушек, затем на площадку выйдут юноши.

«На протяжении двух недель 45 команд со всей страны примут участие в соревнованиях. Первую неделю играют девушки, а потом мы переходим к юношам», — рассказала директор МФСК «Борисоглебский» Ольга Гончаренко.

В этом году организаторы расширили возрастные категории. Ранее в турнире участвовали только ученики 7–8 классов, теперь к ним присоединились и старшеклассники. Благодаря этому число команд увеличилось.

«Если в прошлом году и все предыдущие 14 лет эти соревнования проводились только в одном возрасте, то в этом году у нас добавился еще один. Поэтому команд стало больше. „Серебряный мяч“ неустанно развивается», — отметила заместитель руководителя директората Всероссийской федерации волейбола, председатель комиссии по подготовке резерва федерации Евгения Извекова.

Чтобы выйти на всероссийский этап, школьники прошли серьезный отбор и готовились к турниру ежедневно. Тренеры отмечают, что важны дисциплина и командный характер.

«Вечером провели небольшое собрание по основным моментам в игре, что нужно сделать, чтобы постараться показать результат. Конечно, всегда хочется, чтобы команда проявляла себя, свой характер», — рассказал тренер команды Домодедовской школы № 1 Алексей Чернышев.

Победители и призеры получат медали, кубки и сертификаты на обучение. Всем участникам вручат фирменные футболки от Всероссийской федерации волейбола.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.