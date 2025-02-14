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В Раменском округе прошел турнир по мини-футболу

Раменский молодежный центр стал организатором турнира по мини-футболу, который прошел на футбольном стадионе «Сатурн» в честь Дня Православной молодежи. Турнир объединил талантливых спортсменов Раменского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди почетных гостей на открытии турнира присутствовали: Ольга Юрьевна Гончаренко, которая является председателем Комитета по спорту и молодежной политике Раменского муниципального округа, отец Андрей — заместитель Благочинного Раменского церковного округа, Ахлиддин Хазрат Саидов, имам-хатыб Раменского муниципального округа, Светлана Вячеславовна Великотная, директор Раменского молодежного центра, Ринат Ильдарович Хасьянов, заместитель директора ФК «Сатурн».

В турнире по мини-футболу приняли участие команда Гжельского государственного университета, две команды филиала Жуковского авиационного техникума им. В. А. Казакова, а также две команды религиозной общины мусульман Раменского муниципального округа.

После волнующих и напряженных игр места распределились следующим образом: золотую медаль выиграла команда филиала Жуковского Авиационного техникума (первая команда), серебро взяла команда Гжельский государственный университет, бронза досталась команде УММА 2. Тем не менее, несмотря на дух конкуренции, турнир стал праздником дружбы. На поле преобладала атмосфера взаимоуважения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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