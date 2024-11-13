В Раменском округе прошел турнир по футболу среди людей с ОВЗ

В Раменском округе прошел турнир по футболу для людей, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игрокам оказали поддержку и предоставили игровое поле. Организационная работа была ими взята на себя. Пригласили судью — Олега Лапина.

«Посмотрите на игру этих ребят. Разве скажешь, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем? Нет! Они очень активны, сильны духом. Играют по-честному — все, как в обычном футболе. Турнир организован в память о Романе Никитине, он являлся участником одной из присутствующих команд. Год назад его не стало», — сказала Лапина.

Команды представляют два интерната — Удельнинскую школу-интернат и Добрый дом «Раменский» из Денежниково. На данный момент, игроки из Удельной уже более подготовлены. А вот игроки из Денежниково, в составе которых всего семь человек, находятся в процессе подготовки только месяц. Это их первый матч.

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