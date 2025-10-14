В Раменском округе прошел футбольный фестиваль «Надежда»

Фестиваль «Надежда» в округе провели впервые на базе спортивного училища № 5 в Раменском. В нем приняло участие 14 команд из Московской, Ярославской и Тверской областей. Основная часть юных спортсменов — воспитанники детских домов и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам куратора социальных программ РФС Надии Туктаровой, спортивное мероприятие «Надежда» — это не соревнование, а настоящий футбольный праздник. Здесь ребята не только играют в футбол, но и знакомятся, общаются, дружат. В программе: футбольные конкурсы, просмотры фильмов о спорте, зарядка и насыщенная культурная программа.

Организаторы подчеркивают важную социальную роль спорта в развитии детей из специальных учебно-воспитательных учреждений. Спортивные занятия помогают ребятам раскрыть свой потенциал и развить навыки общения. За последние десять лет пятеро выпускников детских домов играют в клубах Премьер-лиги, работают волонтерами на крупных спортивных мероприятиях страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.