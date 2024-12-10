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В Раменском округе пройдет открытый турнир по армрестлингу 12 декабря

В молодежно-подростковом клубе «Атлет» пройдет открытый турнир по армрестлингу. Спортивное мероприятие будет посвящено Дню Конституции Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

Целью конкурса является пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Раменского городского округа, профилактика наркомании, алкоголизма, а также развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом, популяризация армрестлинга в округе.

Мероприятие пройдет 12 декабря по адресу: Московская область, город Раменское, улица Советская, дом 17, молодежно-подростковый клуб «Атлет».

Регистрация и взвешивание участников стартует с 18:00, начало турнира — в 19:00.

Организатором турнира является Раменский молодежный центр. К участию в соревнованиях приглашаются подростки, юноши и мужчины от 14 до 35 лет в различных возрастных категориях.

Соревнования проводятся на правой руке с награждением в весовых категориях. Участие в соревновании осуществляется только при наличии медицинской справки с визой врача о допуске.

К соревнованиям допускаются участники в соответствии с заявками, направленными на электронную почту: ram-mc@mail.ru или заполненными в молодежно-подростковом клубе «Атлет».

Все участники должны заполнить расписку о персональной ответственности за жизнь и здоровье, и иметь при себе: сменную обувь, ксерокопию паспорта, оригинал медицинской справки. К участию в поединке спортсмены допускаются только в спортивной одежде и обуви.

Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и кубком за первое место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.