В Раменском округе пройдет фестиваль боевых искусств «Кубок АНТА 2024»

Благодаря объединению различных мероприятий спортивный комплекс «Борисоглебский» в Раменском округе примет около 1 100 спортсменов из 25 субъектов России и участников из других стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

KOSHIKI KARATEDO является ежегодным событием, которое уже стало для многих людей своего рода классикой. В текущем году на международном фестивале в рамках программы будет проведен чемпионат и первенство федерации косики карате-до России.

Даты проведения:

15 ноября — мандатная комиссия, взвешивание;

16 ноября — фестиваль боевых искусств;

17 ноября — чемпионат и первенство федерации косики карате-до России в рамках Международного фестиваля боевых искусств.

С годами, турнир по виду соревновательной деятельности «косики карате-до», проводимый в рамках фестиваля, приобрел международный статус и теперь принимает команды из других стран. Команды, которые уже участвовали в турнире, с большим удовольствием принимают приглашение вновь принять участие в нем.

Этот фестиваль был организован в результате многолетнего сотрудничества между маркой спортивной обуви, одежды и аксессуаров ANTA и федерацией косики карате-до России, которая базируется в СК «ЧЕМПИОН».

Соревнование было названо «КУБОК АНТА», так как компания является не только участником, но и организатором мероприятия. Награды и подарки от ANTA SPORTS ожидают всех участников соревнований. Для победителей международного турнира и чемпионата и первенства ФККР будут предоставлены сертификаты на приобретение обуви, одежды и аксессуаров в официальных спортивных магазинах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.