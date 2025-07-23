В Раменском на стадионе «Леон Арена» прошел финальный матч Кубка памяти Шухова

В этом году знаменитой победе раменского «Сатурна» в финале розыгрыша Кубка СССР по футболу среди коллективов физической культуры (Кубок миллионов) исполняется 49 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В том, теперь уже далеком, 1976 году нашу команду на финальный матч с «Водником» из Ванино выводил ее капитан Георгий Шухов. Раменская команда победила со счетом 3:0 и с четвертой попытки стала обладательницей почетного трофея.

К сожалению, Георгий Шухов рано ушел из жизни. В честь человека, с именем которого связана одна из самых важных побед ФК «Сатурн», в Раменском округе с 2003 года проводится турнир, посвященный его памяти.

В этом году в турнире приняли участие шесть команд: «Салют» (Гжель), «Прогресс» (Гжель), «Фортуна» (Раменское), «РХК», «Новое Село» и «Титан» (Дубовая Роща). Все коллективы продемонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе. Благодаря этому турнир, посвященный памяти Георгия Шухова, стал ярким и запоминающимся спортивным событием для всего округа.

В решающем поединке за кубок, который состоялся на стадионе «Леон Арена» в воскресенье, 20 июля, сошлись футбольный клуб «Фортуна» и гжельский «Салют». Обе команды показали уверенную и тактически зрелую игру на протяжении всего турнира и по праву заслужили участие в финале.

Среди почетных гостей на стадионе присутствовали вдова Георгия Алексеевича Шухова — Людмила Михайловна, члены его семьи, а также ветераны раменского футбола.

По своей интриге решающий матч получился достойным финала Лиги чемпионов. Футболисты «Фортуны» довольно быстро открыли счет, а затем сумели удвоить свое преимущество. Казалось бы, игра сделана. Однако ребята из Гжели были с этим категорически не согласны. Еще до перерыва у них получилось отыграть оба мяча, а в первой трети второго тайма выйти вперед, сделав счет 3:2. Несмотря на все попытки, футболисты «Фортуны» не сумели переломить ход матча, и в этом немалая заслуга голкипера «Салюта», который во второй половине игры поймал кураж и отражал все мячи, летящие в ворота его команды. В итоге гжельцы и подняли над своими головами главный трофей турнира — Кубок Шухова.

В награждении победителей и финалистов турнира приняли участие Людмила Михайловна Шухова, футболисты-ветераны и молодые спортсмены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.