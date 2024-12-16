В Раменском «Футбольные мамы» заняли второе место в соревнованиях со странами Африки

Кубок «Football Mom Cup Россия — Африка 2024» состоялся 10 декабря в Москве. В соревнованиях, приуроченных международному дню футбола, участвовали шесть Российских команд проекта «Футбольные мамы», три из стран Африки и одна международная. В итоге команда Раменского округа заняла второе место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы ехали за впечатлениями, но результат стал для нас приятным бонусом, так как мы играли в свое удовольствие, но смогли добиться места на пьедестале» — поделилась тренер команды и куратор направления «Футбольные мамы» в Раменском округе Лидия Бовт.

Федеральный социальный проект «Футбольные мамы» стартовал в нашем округе этим летом, и за такой небольшой срок смог добиться первых впечатляющих результатов. Помимо второго места на кубке со странами Африки, в конце ноября команда Лидии Бовт привезла бронзу с финального турнира проекта «Футбольные мамы» в Санкт-Петербурге и стала лучшим куратором проекта «100 турниров — 100 городов».

Впереди новые соревнования. Так, Лидия Бовт отметила, что 26 января пройдет турнир на стадионе «Авангард» пос. Ильинский. На него съедутся женские команды из разных городов России. Она также добавила, что присоединиться к команде и поучаствовать в соревнованиях сможет любая желающая мама.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.