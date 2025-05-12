В Раменском 24 мая пройдет главный полумарафон России «ЗаБег.РФ»

​Беговая трасса в Раменском станет центральной подмосковной площадкой проекта. Любители активного образа жизни преодолеют маршрут с живописным видом на главные достопримечательности города: Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, каменный Собор Святой Живоначальной Троицы середины 19 века и усадьба Раменское.

Стартово-финишная зона будет организована на Площади Победы рядом с мемориалом «Вечный огонь». Также для всех спортсменов и зрителей будет оборудована яркая фан-зона с развлекательной интерактивной программой.

​Участникам на выбор предлагается четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км и 21.1 км. Традиционно каждый спортсмен получит брендированную футболку с символикой старта, стартовый пакет, памятную медаль на финише и подарки от партнеров мероприятия. Возраст спортсменов — от 6 лет.

​Данный старт — это уникальная возможность провести активно выходной с семьей и друзьями, найти единомышленников, выйти на свой первый официальный старт или установить личный рекорд.

​Московская область примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Беговая столица определяется по трем критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города и средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет, начиная с 2017 года.

​Наблюдать за масштабным спортивным праздником можно будет во время прямой трансляции на телеканале Матч ТВ. В эфир выйдут гости и участники «ЗаБег.РФ» из различных часовых поясов России. Для тех, кто не сможет выйти на старт 24 мая, организаторы по доброй традиции подготовили онлайн-формат забега.

Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать больше можно на сайте: ЗаБег.РФ.

Дата проведения: 24 мая 2025 года;

​Место проведения: Московская область, Раменский городской округ, Площадь Победы, мемориал «Вечный огонь».

Программа мероприятия:

08:30 — церемония открытия;

09:00 — старт дистанций 10 км и 21.1 км;

12:30 — старт дистанции 5 км;

13:50 — старт дистанции 1 км.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.