В Раменском 15–20 ноября проходит первенство РФ по плаванию среди инвалидов

На базе плавательного бассейна «Сатурн» в Раменском округе проходит первенство России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие юноши и девушки от 12 до 19 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В этих соревнованиях в этом году участвуют 388 спортсменов, тренеров и представителей. Из них 247 только спортсменов, которые участвуют из 46 регионов. Всего четыре соревновательных дня», — отметила заместитель директора спортивного комплекса «Сатурн» Светлана Захарова.

Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья существуют разные дистанции. В зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата участники плывут соответствующее им расстояние с подходящим стилем плавания.

«Набор дистанций немного отличается от традиционного, который применяется при проведении соревнований в олимпийском плавании. Наши дистанции — это 50, 100 и 200 м комплексного плавания. Спортсмены с тяжелыми поражениями плывут преимущественно 50-метровые отрезки, а спортсмены с более легкими поражениями плывут 100-метровые дистанции всеми способами», — отметил главный судья соревнований Андрей Франченко.

Участники соревнований занимаются плаванием почти с самого детства. Некоторые из них отметили, что данный вид спорта им посоветовали врачи, чтобы поддерживать свое тело в нужной физической форме. На первенстве многие спортсмены стремятся побить свой личный рекорд, они усердно к этому готовились.

«Мне с 2 лет поставили инвалидность. Врачи порекомендовали заниматься плаванием, чтобы укрепить мышечный каркас и предотвратить развитие детского церебрального паралича», — рассказал Иван Сонин, участник соревнований из Камчатского края.

Грамоты, медали, кубки, звание победителя первенства России — все это ждет спортсменов по итогам соревнований. Очки пловцы набирают в течение всех соревновательных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.