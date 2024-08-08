В Пушкинском пройдут мероприятия по случаю Дня физкультурника

В городском округе Пушкинский 10 августа пройдут спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для жителей и гостей округа подготовлена яркая программа, которая пройдет на четырех площадках: в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино, Городском парке Ивантеевке, парке Серебрянка и в Красноармейске. Участников будут ждать разнообразные активности и турниры для всех возрастов и уровней подготовки.

«Мы планируем поучаствовать в забеге. Уже второй год активно занимаюсь бегом, а в день физкультурника это особенно празднично получится. Мои сокурсники приедут из другого города, чтобы присоединиться к жителям Пушкино и вместе преодолеть дистанцию», — рассказала жительница Пушкинского Анна Яковлева.

Организаторы приглашают всех желающих. Подробный план мероприятий на каждой площадке представлен в афишах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.