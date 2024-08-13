В округе Пушкинский по-спортивному отметили День физкультурника

По случаю празднования Дня физкультурника в городском округе Пушкинский прошли яркие спортивные мероприятия. В округе широко представлены практически все виды спорта, доступные как детям, так и гражданам старшего поколения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Центральном парке культуры и отдыха Пушкино представители спортивных секций показывали мастер-классы и проводили общие тренировки: это кросс-фит, смешанные единоборства, автоспорт, зимнее плавание, бокс, самбо, капоэйра, велоспорт и многое другое.

На футбольном поле в честь праздника прошел товарищеский матч между командами Администрации округа и УМВД России «Пушкинское». В ходе яркой и напряженной игры первые одержали победу со счетом 4-1.

«Всю свою жизнь я занимался спортом. За свои 74 года не помню ни одного периода, чтобы я бросал это дело. Очень радует, что у нас в городе так много возможностей для молодежи и детей. Спорт- наше все», — поделился житель Пушкино Игорь Матвеев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.