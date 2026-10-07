В Пушкинском округе школьная лига добавила настольный теннис и киберспорт

Участники Единой школьной лиги в Пушкинском округе в сезоне 2026/2027 будут соревноваться в настольном теннисе и киберспорте наряду с привычными дисциплинами. Жеребьевка прошла 6 октября, муниципальный этап продлится с октября по март 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском округе 6 октября прошла жеребьевка сезона 2026/2027 Единой школьной лиги. В соревнованиях примут участие 22 образовательных комплекса, распределенных по четырем игровым группам. Школьники начнут борьбу за кубки, дипломы, медали и звание самой спортивной школы Подмосковья в ближайшие дни.

К футзалу, волейболу, баскетболу в формате 3×3 и шахматам в новом сезоне добавили настольный теннис и киберспорт. В состав команд входят ученики 5–11 классов с разным уровнем физической подготовки. Их наставниками выступают известные российские спортсмены и олимпийские чемпионы.

В этом году ближайшие родственники школьников также смогут участвовать в турнирах. Баллы за семейные выступления будут прибавлять к общешкольным результатам. Главная цель лиги — популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Проект запустили в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». За два года лига стала одним из самых массовых спортивных проектов региона. Муниципальный этап в Пушкинском округе продлится с октября по март 2027 года.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.