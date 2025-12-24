В Пушкино и Лобне 24 и 25 декабря пройдут тренировки проекта «Красная Машина ДВОР»

В Пушкино и Лобне 24 и 25 декабря состоятся учебно-тренировочные занятия по хоккею в рамках проекта «Красная Машина ДВОР». Мероприятия организованы для детей от 5 до 14 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Московской области стартовал новый хоккейный проект «Красная Машина ДВОР». Первые тренировки прошли 20 и 21 декабря в Балашихе, где 32 юных спортсмена занимались под руководством профессиональных тренеров. Для участников и родителей были организованы точки с горячим чаем и угощениями. Теперь занятия на катке в Пестовском парке будут проходить каждую неделю.

24 и 25 декабря проект расширяется: тренировки пройдут в Пушкино с 16:00 до 17:30 и в Лобне с 19:30 до 21:00.

«Красная Машина ДВОР» — это серия мастер-классов по хоккею для детей от 5 до 14 лет, которые проводят тренеры Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор». Проект реализуется по национальной программе развития хоккея и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — популяризация спорта среди молодежи региона. В этом зимнем сезоне в Подмосковье работают 47 искусственных катков, включая пять новых, а всего будет подготовлено 797 катков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.