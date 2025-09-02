В Пушкине прошла матчевая встреча сборных Москвы и Подмосковья по боксу

Сборная Московской области провела матчевую встречу по боксу со сборной Москвы в рамках международных соревнований «Кубок Московия», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир состоялся во Дворце спорта «Пушкино» и был приурочен к празднованию столетия со дня основания города Пушкино.

​В первом поединке противостояния двух регионов Хасан Салохидинов из городского округа Королев одолел представителя Москвы Сергея Григорьева. Затем Данил Хоружий из городского округа Подольск уступил москвичу Ивану Карачинцеву. В третьей встрече вечера между Худобахшем Авджамиловым из Балашихи Асрором Акпарходжаевым из Москвы выявить победителя не удалось, судьи объявили ничью. Победу в четвертом поединке одержал столичный боксер Саид Магомаев, который оказался сильнее Максима Юникова из Королева. И в заключительной встрече Даниил Бридов из Одинцова добыл третью победу для сборной Московской области. Он нанес поражение москвичу Ивану Ерхову.

​Таким образом, матчевая встреча между сборной Московской области и сборной Москвы завершилась со счетом 3:3.

Также в главном бою вечера подмосковной боксер Леон Курчиев из городского округа Пушкинский единогласным решением судей победил соперника из Кубы Абеля Аниер Посада Лиму.

​В качестве почетных гостей мероприятие посетили чемпионы олимпийских игр, мира и Европы: Александр Лебзяк, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Глеб Бакши и Роман Андреев.

Мероприятие проводилось в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.