сегодня в 13:03

В Пушкине пройдет фестиваль «Спорт на районе» с активностями для всей семьи

9 августа в центральном парке Пушкина состоится яркий спортивный праздник — фестиваль «Спорт на районе». Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 15:00, сообщили организаторы.

Гостей ждут разнообразные активности: велосипедные соревнования, футбол, йога, горнотуристическая тропа и другие спортивные развлечения. Также в программе — конкурсы и розыгрыши с призами, автовыставка «Аллея автокультуры» и зона отдыха с питанием.

Фестиваль рассчитан на участников всех возрастов: любителей спорта, семьи с детьми и тех, кто только начинает заниматься физической активностью.

Проект реализуется при поддержке грантовой программы «Движение Первых». Его цели — популяризация ЗОЖ, объединение жителей разных возрастов, повышение физической активности и развитие интереса к спорту у молодежи.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.