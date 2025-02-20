В проекте «Суперлига Подмосковья» запущено мобильное приложение

Для всех участников проекта «Суперлига Подмосковья» запущено мобильное приложение, в котором доступен широкий функционал для регистрации на старты и другие пользовательские опции, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Приложение «Суперлига Подмосковья» запущено с новыми возможностями, улучшенной функциональностью и удобством, которое делает взаимодействие с опциями проще, чем в веб-версии. Для участников доступны: учет шагов с конвертацией в монеты, которые можно обменивать на покупки в Маркете, встроенный трекер «Скаунт» для фиксации динамики тренировок, улучшенная навигация в управлении настройками. Кроме того, приложение не даст пропустить важные новости и события и будет напоминать о предстоящих стартах и акциях с помощью пуш-уведомлений.

Загрузить приложение можно по ссылкам: для iOS, для Android RuStore, для Android Google Play. Инструкция для настройки трекера также доступна по ссылке.

Регистрация на все забеги «Суперлиги Подмосковья» в этом сезоне уже открыта. В этом году старт беговому сезону проекта даст Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который пройдет 3 мая. 7 июня спортсменов ждет традиционный «Волоколамский рубеж». Новой локацией в беговом сезоне станет Раменское, где 12 июля будет дан старт полумарафону «По берегу озера». 16 августа в Дубне пройдет полумарафон «Большая Волга», а завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Принять участие в забегах может любой желающий: от новичка до профессионального легкоатлета. На выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Также для новичков есть специальная дистанция в 3 км. Приобрести слот на данный старт можно за баллы, заработанные с помощью выполнения заданий на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

Все старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.