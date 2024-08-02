В проекте «Суперлига Подмосковья» запущена новая дисциплина

У всех любителей спорта появилась возможность на платформе проекта «Суперлига Подмосковья» проводить тренировки и участвовать в соревнованиях по новой дисциплине — роллеры, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники проекта смогут кататься на роликовых коньках или роликовых лыжах (лыжероллерах) и набирать очки, которые будут учитываться в следующих зачетах: «Лига Роллеров», «Мультиспорт» среди мужчин и женщин, а также в различных возрастных группах. Дисциплина будет действовать два месяца — август и сентябрь.

​Роллеры станут шестой дисциплиной «Суперлиги Подмосковья» наряду с бегом, ходьбой, лыжными гонками, велоспортом и плаванием.

​На сегодняшний день активными участниками проекта губернатора Московской области «Суперлига Подмосковья» уже стали более 20 тысяч человек, которые в ходе тренировок совместно выполнили более тысячи различных спортивных заданий и преодолели совместно более 13 млн км.

​География «Суперлиги Подмосковья» выходит далеко за рамки «домашнего» региона. На сегодняшний день на портале зарегистрированы участники от Камчатки до Калининграда: всего порядка 70 регионов РФ.

​​Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в «VK».

Уникальная база проекта позволяет участникам превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на различные поощрения, участие в розыгрышах, а также на слоты для участия в спортивных мероприятиях в различных городах Московской области. Тренировки рассчитаны на разный уровень подготовки, поэтому каждый спортсмен, даже начинающий, может найти для себя комфортный формат занятий. Став участником «Суперлиги Подмосковья», любой желающий может выбрать для себя любимый вид спорта, или даже несколько, и не прекращать тренировки круглый год.​

​Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Следить за новостями Министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.