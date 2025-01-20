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В поселке Селятино прошел открытый турнир по баскетболу среди девушек

18–19 января в МАУС ФОК «Мелодия» в поселке Селятино проходил IX Традиционный открытый турнир Наро-Фоминского городского округа по баскетболу среди команд девушек до 16 лет — «Турнир Городов России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире приняли участие команды из Апрелевки, Наро-Фоминска, Черноголовки, Раменского и Бабынино.

В церемонии открытия турнира приняли участие директор МАУС «ФОК „Мелодия“, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Тамаркин Виталий Алексеевич и ветеран спорта, мастер спорта СССР Дзюрский Владимир Андреевич.

Итоги турнира:

1 место — СШОР г. Раменское

2 место — ЦСШ 1 г. Наро-Фоминск

3 место — ДЮСШ п. Бабынино, Калужская область.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.