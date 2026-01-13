В поселке Мечниково Красногорского округа открыли новую лыжную трассу

сегодня в 19:56

В поселке Мечниково Красногорского городского округа открыли новую лыжную трассу для зимнего отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Красногорском городском округе продолжается развитие инфраструктуры для зимних видов спорта. По инициативе главы округа Дмитрия Волкова в поселке Мечниково открыли новую лыжную трассу.

Ранее лыжные маршруты были доступны на стадионе «Зоркий», в Опалиховском лесопарке и рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Нахабино». В этом году дополнительные трассы появились в парке «Липовая роща» и жилом комплексе «Лесобережный».

Открытие новой лыжни в Мечниково расширило возможности для активного отдыха жителей округа. Январский снежный покров создает благоприятные условия для занятий спортом на свежем воздухе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.