В Подольске выявили победителей соревнований по плаванию ко Дню России

В Подольске в спортивной школе «Весна» наградили победителей турнира по плаванию, посвящённого Дню России. Всего в соревнованиях приняли участие более 70 воспитанников спортшколы «Весна» 2010–2016 года рождения. Ребята преодолели дистанцию 50 метров вольным стилем, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В своих возрастных группах лучшие результаты показали 12 юношей и девушек, занявшие первое место. Наибольшего успеха добился Алим Сетдиков, проплывший дистанцию с результатом 30,33 секунды и выполнивший 1-й юношеский разряд.

Победители и призеры получили медали и грамоты.

Ранее на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый Дельфин» в составе сборной Московской области воспитанник спортшколы «Весна» Владимир Фризен дажды стал серебряным призёром.

В спортивной школе «Весна» в Подольске занимаются спортсмены, которые выбирают разные виды спорта, среди них: бокс, плавание, дзюдо, настольный теннис, художественная гимнастика, мини-футбол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.