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В Подольске в Рождественском турнире по единоборствам поучаствовали 70 спортсменов

В Подольске в шестом ежегодном Рождественском турнире по спортивным единоборствам приняло участие 70 юных спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет из округа и Обнинска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Турнир организовала Ассоциация спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» при поддержке депутата Совета депутатов округа Евгения Исаева. Состязания провели в микрорайоне Кузнечики на базе школы № 32.

В традиционном спортивном празднике приняли участие 70 юных спортсменов в возрастных группах 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Второй год подряд в турнире принимал частие клуб единоборств «Лукас» из Обнинска.

В общекомандном зачёте первое место занял клуб самбо «Добрыня», второе — спортивный клуб кудо «Титан», третье разделили спортивный клуб универсального боя «Скорпион» и спортивный клуб единоборств «Лукас» из Обнинска.

По итогам состязаний победителей и призеров наградили медалями и грамотами, все участники получили подарки к Рождеству.

Награждение провели директор школы № 32 Светлана Тухватулина и настоятель Никольского храма протоиерей Алексий Суриков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.