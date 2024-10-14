В Подольске проведут жеребьевку команд школьной лиги 17 октября

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В октябре стартуют первые спортивные соревнования Подольской школьной лиги. Жеребьевка команд пройдет 17 октября во Дворце молодежи, а церемония торжественного открытия состоится 30 октября в УСЦ «Юность». Об этом сообщает пресс служба муниципалитета.

Летом в округе образовали единую школьную спортивную лигу согласно областному проекту, объединившему юных спортсменов региона. Каждая школа создала свою символику и выбрала цвет формы, приобрести экипировку помогли власти.

Тренировочный процесс проходит на базе учебного заведения, а соревнования организуют на спортивных площадках Подольска.

В рамках лиги разработана система поощрения лучших игроков, тренеров и образовательных учреждений.

Чтобы анонсировать самые яркие события школьной лиги городского округа и дать возможность всем желающим поддержать свою команду, открыли странички в социальных сетях. В них будут публиковать афиши матчей, фотографии и видео, новости команд, а также конкурсы и розыгрыши.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.