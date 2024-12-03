В Подольске проведут забег Дедов Морозов

В Подольске в лесопарке «Елочки» 22 декабря в 11:00 состоится «Забег Дедов Морозов», в котором примут участие более 500 спортсменов и любителей спорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В программу войдут спортивные конкурсы для детей и взрослых со сладкими призами, лотерея, конкурс на лучший костюм, музыкальная программа и раздача солдатской каши. Участники забега получат стартовые пакеты с новогодним колпаком, чипом для электронного хронометража и яркой медалью. Каждому ребенку-участнику забега вручат сладкий новогодний подарок на финише.

В мероприятии смогут участвовать взрослые с детьми старше двух с половиной лет.

Всего подготовят четыре дистанции для взрослых на пять, 10, 15 и 20 километров и две для детей — на 300 и 600 метров.

В лесопарке оборудуют стартовый городок с отапливаемыми мужскими и женскими раздевалками. На трассе сделают пункты питания, бегунам будут предлагать перекусить.

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