В Подольске прошли соревнования по самбо

В Подольске в микрорайоне Климовск» 15 ноября в новом корпусе школе № 1 впервые провели соревнования ко Всероссийскому дня самбо. Состязания собрали более 150 спортсменов из Подольска, Чехова, Протвино, Красногорска, Брянска, Каширы, Серпухова и Москвы. От Подольска призерами стали 18 человек из команд гимназии имени Подольских курсантов и школы «Бородино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В командном зачете первое место у подольской школы 36 «Бородино» тренера Тимура Андреса. Второе у гимназии имени Подольских курсантов с тренером Вартаном Варданяном. Третье место заняла команда «Чехов-2» с тренером Евгением Гараниным. Золотые медали получили подольские спортсмены Хотамжон Зияев, Ярослав Пупарев и Иван Дегтев.

«В недавно построенном корпусе школе № 1 осенью начала работать новая секция, в которую записалось более 40 ребят. Еще 183 ребенка посещают там внеурочные занятия. Самбо, наш национальный вид борьбы, становится все более популярным. Для занятий оборудовали новый просторный зал со специальными матами и борцовскими манекенами, ребятам выдали форму. Важно, что и девочкам интересен этот вид спорта, сегодня в состязаниях приняло участие около 30 юных спортсменок», — сказала директор МБОУ СОШ № 1, депутат Совета депутатов округа Светлана Антропова.

Показательные выступления для ребят провели руководитель местного отделения Федерации самбо Московской области, двукратный бронзовый призер Чемпионата Европы по боевому самбо Тимур Андрес и руководитель отделения в городе Чехов Илья Матико.

Спортивные танцы показала группа поддержки спортивного клуба «Альфа», который занимается организацией секций в округе. Лучшие номера представили коллективы «Радость», «Фристайл» и кадеты 6а класса.

Награждение спортсменов провели Антропова, начальник отдела воспитания, профилактики правонарушений и дополнительного образования администрации округа Светлана Головкова, директор СШОР «Пахра» Юрий Сверчков и другие официальные лица.

Победителей наградили медалями, грамотами и подарками.

Соревнования организовал спортивный клуб «Альфа» совместно с местным отделением Федерации самбо Московской области при поддержке администрации городского округа Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.