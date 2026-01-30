В Подольске прошла универсиада по стрельбе среди студентов

В Подольске 29 января состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в рамках городской универсиады. В турнире приняли участие 12 команд учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по стрельбе прошли в спортивном клубе «Цезарь» в Дубровицах. Почти 400 выстрелов сделали студенты из 12 команд колледжей. В каждой команде участвовали два юноши и две девушки. После трех пробных попыток спортсмены выполняли по пять зачетных выстрелов, а итоговый результат определялся по сумме баллов всех участников команды.

Первое место заняла команда МОСК, второе — ТЭК, третье — МК № 1. Среди участников были как новички, так и опытные спортсмены. Студент первого курса МОСК Сергей Фоменко отметил, что занимается любительской стрельбой уже несколько лет и рассчитывал на точный результат.

Соревнования по стрельбе проводятся в один день, а их результаты заносятся в общую таблицу универсиады. Городская студенческая универсиада в Подольске проводится ежегодно и включает 14 спортивных дисциплин, среди которых шашки, шахматы, баскетбол, настольный теннис, метание ножа, бадминтон, боулинг, волейбол, дартс, плавание, городошный спорт, мини-футбол и полиатлон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.