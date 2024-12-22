В Подольске прошла гонка легенд «Это все еще я!»

Знаменитые российские лыжники провели гонку «Это всё ещё я!» для жителей Подмосковья

На лыжню трассы вышли именитые чемпионы Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина, Юрий Борзаковский. Принял участие в мероприятии создатель «Лыжни России», заслуженный тренер страны Альберт Вахрушев. Разминку для всех провела советская лыжница, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира Маргарита Ачкина.

К благотворительному забегу присоединились более 100 человек, многие приехали из других округов. Одну из дистанций покорила и 91-летняя подольчанка Клара Богатова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.