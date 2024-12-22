В Подольске прошла гонка легенд «Это все еще я!»
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Знаменитые российские лыжники провели гонку «Это всё ещё я!» для жителей Подмосковья
На лыжню трассы вышли именитые чемпионы Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина, Юрий Борзаковский. Принял участие в мероприятии создатель «Лыжни России», заслуженный тренер страны Альберт Вахрушев. Разминку для всех провела советская лыжница, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира Маргарита Ачкина.
К благотворительному забегу присоединились более 100 человек, многие приехали из других округов. Одну из дистанций покорила и 91-летняя подольчанка Клара Богатова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.
«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.