В Подольске прошел турнир по русскому жиму ко Дню защитника Отечества

В спортивном комплексе «Подолье» в Подольске 15 февраля состоялся открытый турнир по русскому жиму, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов в возрасте от 15 до 54 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по русскому жиму прошел в семи номинациях. Для участников младшей возрастной группы до 18 лет организаторы предложили жим штанги весом 40 кг в двух весовых категориях. Победителем среди юношей стал Кирилл Уганов.

В мужских категориях золото в жиме штанги весом 55 кг завоевал Евгений Литвинов, в категории 75 кг — Арсений Чаивитин, в категории 100 кг — Николай Смирнов.

Женщины и девушки соревновались с весами 25 и 35 кг. В женских зачётах на помост вышли шесть участниц. Победу в жиме штанги весом 25 кг одержала Марина Жарова, в категории 35 кг — Марина Гаршина.

Самым юным участником стал Максим Новиков, который выполнил 56 повторений со штангой весом 40 кг. По итогам турнира победителей наградили кубками, медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.