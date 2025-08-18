В Подольске прошел спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц»

Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» прошел в городском округе Подольск. Его участниками стали более 5000 человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На площадке мероприятия состоялись турниры по баскетболу 3×3, легендарный баскетбольный турнир в формате 1×1 в октагоне B1BOX. В матчах участвовали как профессиональные спортсмены, так и начинающие любители игры. Скейтборидсты, самокатчики и BMX-райдеры продемонстрировали мастерство, выполняя сложнейшие трюки.

Гостями спортивного фестиваля стали именитые спортсмены двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ Виктор Кейру, чемпион Европы по баскетболу Николай Падиус, обладатель Кубка России по баскетболу Алексей Суровцев, профессиональный райдер Владислав Самокатчик, двукратный чемпион России по ВМХ Константин Андреев и президент Союза экстремальных видов спорта, вице-президент федерации сноуборда России Иван Шмонин.

«Мы впервые опробовали проведение баскетбольного турнира 1 на 1 в октагоне B1BOX в уличном формате. Мы обязательно будем продолжать проводить его и в будущем. Фестиваль собрал большее количество представителей экстремальных видов спорта, включая знаменитых спортсменов в самокатном спорте и BMX, которые задали энергию всему мероприятию. Соревнования по баскетболу 3×3 привлекли команды как из городов Подмосковья, так и из Москвы и других городов России, что подчеркивает высокий уровень соревнований», — отметил Виктор Кейру.

Звезды спорта провели для участников мероприятия мастер-классы, а рамках которых поделились секретами спортивного мастерства. Кроме того, спортсмены раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими.

Помимо спортивных мероприятий на площадке фестиваля для гостей была организована музыкальная развлекательная программа, хедлайнером которой стал автора хита «Я сам решу» Йович.

Мероприятие прошло 16 августа 2025 года в парке имени Виктора Талалихина в городском округе Подольск. Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.