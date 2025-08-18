В Подольске прошел баскетбольный турнир, посвященный памяти о тренере

В поселке Дубровицы Подольска состоялся баскетбольный турнир 3х3 памяти Данилы Сотникова, организованный Спортивным клубом «Цезарь». В состязаниях приняло участие 18 команд юношей и взрослых. Кубок имени Сотникова за лучший дальний бросок достался Виктору Антипову, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир разделили на две возрастные категории. В соревнованиях среди юношей до 16 лет приняли участие шесть команд. Первое место у команды «Кутузово Баскет», второе у «Космос 1», третье заняли «Щеглы».

В турнире среди взрослых приняли участие 12 команд, представляющих Подольск. По результатам напряженных игр золото у «ФаридТоп», серебро у «Последний Орден», бронза у команды «Пассажиры».

Сотников был инструктором по спорту, жил им и своими воспитанниками. Два года назад талантливого игрока и тренера не стало. Почетным гостем была первый тренер Данилы его бабушка Ольга Сотникова. Его игровая майка под номером 23 была размещена рядом с пьедесталом.

Турнир планируют проводить ежегодно.

Турнир прошел 17 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.