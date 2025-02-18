В Подольске появился новый бесплатный каток

В Подольске на улице Плещеевской залили ледовую площадку для занятий зимними видами спорта. Созданием катка занимались неравнодушные жители микрорайона Восточный вместе со специалистами СП «Восточный» молодежного центра «Территория будущего», сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь все желающие могут бесплатно покататься на коньках на спортивной площадке во дворе дома 56В на улице Плещеевской.

Каток заливали в течение суток, и уже в выходные жители микрорайона смогли покататься на коньках и сыграть в хоккей. На товарищеский матч вышли команды молодежи и ветеранов.

В упорной борьбе со счетом 4:3 юные хоккеисты сумели вырвать победу.

Каток на улице Плещеевской будет открыт для всех желающих пока будет стоять морозная погода. Периодически его будут обновлять и чистить от снега. Также выравнивать лед и заливать горячей водой для устранения выбоин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.