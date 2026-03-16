В Подольске подвели итоги зимнего кубка «Атаман» по стрельбе

15 марта на базе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск состоялся решающий, четвертый этап зимнего кубка «Атаман» по пулевой стрельбе. Финальные состязания в классе «Юный снайпер» объединили более 80 молодых стрелков, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Участники соревновались в четырех возрастных категориях и двух классах винтовок: с открытым прицелом и диоптрическим прицелом. Последний представляет собой высокоточное российское оружие марки «Атаман», требующее от спортсмена особого мастерства и концентрации.

Турнир состоял из четырех раундов с постепенным увеличением дистанции. Снайперы начинали стрельбу с 10 метров по самой мелкой фигуре — «курице», после чего рубежи отодвигались на 12, 15 и наконец на финальные 18 метров.

«Я занимаюсь стрельбой с сентября прошлого года. Это уже не первые мои соревнования — я принимала участие во всех четырех этапах зимнего кубка. Многие считают, что это мужской вид спорта, но мне он очень нравится. Здесь не нужна грубая сила — важны тишина, терпение и умение полностью сосредоточиться на цели. Когда ты наводишь винтовку на мишень, все вокруг замирает, и все зависит только от твоего спокойствия», — делится 10-летняя подольчанка Алена Якимова.

Итоги соревнований:

1 место — Александр Зюзин, Мане Григорян, Платон Новиков.

2 место — Матвей Тингеев, Алена Якимова, Александр Невский, Вероника Багринец, Андрей Кубасов, Дмитрий Шумаков, Кирилл Новоселов.

3 место — Иван Кинжибалов, Егор Прохоров, Полина Егорова.

Победители в каждой категории получили кубки и ценные призы, медали и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.