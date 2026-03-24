В Подольске подвели итоги молодежного турнира по волейболу среди студенческих команд

23 марта ФСК «Ирида» состоялись соревнования, в которых приняли участие студентки пяти подольских колледжей. Молодежный турнир впервые провели в феврале для юношей, на этот раз на состязания пригласили команды девушек. Игры проходили до 15 очков в каждой партии, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Команду «Молодой Гвардии» на турнире представляла площадка № 1 колледжа имени А. В. Никулина.

«Я сегодня в качестве волонтера и болею за команду своих товарищей. Ребята тренировались две недели и до этого занимали первые места на соревнованиях среди других площадок нашего колледжа», — поделился молодогвардеец Тимофей Остапенко.

По итогам соревнований первое место заняла команда Многопрофильного колледжа № 1. Всего в турнире приняли участие порядка 40 человек. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участниц. Девушки показали яркую игру, а поддержка зрителей создала на площадке атмосферу настоящего спортивного праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.