В Подольске подвели итоги Кубка мира среди девяти стран по современному мечевому бою

Порядка 350 бойцов из девяти стран сражались в Подольске на 6-й Кубке мира по современному мечевому бою в СК «Спорт-Сервис», победила Россия. За звание лучших боролись представители Белоруссии, Индии, Вьетнама, Киргизии, Кипра, Марокко, Молдовы и Узбекистана. Россию представляли 74 клуба из более чем 20 городов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

По итогам двух дней соревнований проведен медальный зачёт и награждены сильнейшие из 5 стран. Первое место у России, которая набрала 511 баллов. На втором месте Индия с 21 баллом. На третьем место Белоруссия с 17 баллами. Четвёртое место разделили Киргизия и Молдова, набрав по 5 баллов с равным количеством золота и серебра. На пятом месте Марокко с 4 баллами.

Подольчанка Светлана Васильева из клуба «Ирбис» завоевала золото в номинации «Сабля и щит» в возрастной категории 35+

Соревнования проходили в 52 категориях в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.⁣⁣ За 2 дня соревнований разыграли 106 комплектов наград среди спортсменов от 5 до 45+ лет с разными видами имитаторов средневекового клинкового оружия.

Бои проводили на мягком безопасном клинковом оружии в легкой экипировке, имитируя средневековые сражения в доспехах. Виды оружия использовали разные, в том числе короткие и длинные мечи и сабли, маленькие и большие щиты.

«Это очень увлекательно, интересно, развивает координацию, ловкость. И мы очень рады, что Подольск уже третий раз принял нас с международными соревнованиями», — сказал президент Международной федерации современного мечевого боя Мария Давыдова.

В соревнования также входило инклюзивное направление с лигой С для людей с ДЦП и на колясках с нарушением опорно-двигательного аппарата, Лига О для людей с ампутацией.

Современный мечевой бой как вид единоборств создан в России в 2011 году и развивается уже более чем в 30 странах мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.