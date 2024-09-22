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В Подольске откроют бесплатную секцию по боксу для детей участников СВО

В микрорайоне Климовск Подольска для детей участников СВО откроется бесплатная секция по боксу. Планируется, что в фитнес-клубе «Заруба» для детей участников спецоперации, многодетных и малообеспеченных семей будут проходить бесплатные занятия по боксу. В группу может войти от 40 до 60 человек, а занятия будут проводится по выходным дням, сообщила пресс-служба администрации городскойго округа.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович вместе с моими общественными помощниками и тренером по боксу Геннадием Габаировым обсудили, какая необходима помощь для открытия секции. В настоящее время идет активная подготовка по организации занятий, закупается необходимый спортивный инвентарь.

Первое пробное занятие состоится 28 сентября. Вся информация о возможности заниматься в секции будет распротраняться по специальным чатам городского округа Подольск.

Максимович считает что развитие спорта, популяризация здорового образа жизни среди юных подольчан очень важна. Бокс помогает детям закалять характер. Поэтому секция бокса будет по-настоящему интересна.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.